Discoteca abusiva a Roma | ecco dove

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Nel quartiere Tuscolano, un’associazione con supposti scopi culturali e pedagogici si è rivelata essere una. Durante il weekend appena trascorso, gli agenti del commissariato locale e della divisione amministrativa di polizia hanno notato un insolito flusso di persone presso l’associazione, che in realtà era sprovvista delle necessarie autorizzazioni per svolgere attività di intrattenimento. All’esterno del locale, i poliziotti hanno trovato una lunga fila di persone, mentre all’interno, in un ambiente privo di adeguate misure antincendio e arredato con oggetti pericolosamente fatiscenti e infiammabili, un centinaio di individui ballava al ritmo della musica del DJ. Di fronte a tale situazione, gli agenti hanno proceduto al sequestro del locale, apponendo i sigilli per garantire la sicurezza pubblica. Questa azione di prevenzione ...