Disagio psicologico in adolescenza | bando del Governo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) 30 milioni di euro per progetti triennali Approvato il “in”, risultato di una forte sinergia e spirito di collaborazione tra istituzioni, fondazioni di origine bancaria e privato sociale. Grazie ai 30 milioni di euro del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile, sono previsti progetti triennali proiettati alla promozione del benessere e prevenzione deldegli adolescenti. L’approvazione delè frutto di un fattivo dialogo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ACRI, l’Impresa sociale Con i Bambini e tutto il Comitato di Indirizzo Strategico del Fondo, per dare risposte concrete al benessere inrendendo ...

...crescente le donne fin dall'età pediatrica e poco importa se questo feticcio di adeguatezza ad uno standard artificiale e malsano venga raggiunto a prezzo di un imponente, ...30 milioni di euro per progetti triennali Approvato il " Bandoin adolescenza ", risultato di una forte sinergia e spirito di collaborazione tra istituzioni, fondazioni di origine bancaria e privato sociale. Grazie ai 30 milioni di euro del ......, spirituale), per poter dire finalmente 'I feel good'. Per farlo, bastano tante ... Imparare ad ascoltarci, riconoscere ilsenza averne paura e scegliere di stare bene è una cosa ...

Oltre 1.500 giovani e 1.900 genitori hanno partecipato a #WITH YOU, il progetto nato per offrire sostegno psicologico edempowerment a pre-adolescenti e adolescenti e alle loro famiglie, particolarment ...