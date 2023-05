Diritti tv Serie A | Mediaset annuncia | “Faremo la nostra offerta”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Anchescende in campo per itv del quinquennio 2024-2029 dellaA. Lo ha dichiarato il direttore finanziario di Mfe-, Marco Giordani: “un’, ma come sempre con un approccio razionale. Sappiamo bene come idel calcio siano piuttosto ‘carichi’ e quindiofferte in un modo razionale. Non abbiamo bisogno del calcio a qualsiasi condizione: possiamo sostenere il nostro business anche senza il calcio e manteniamo questo approccio ‘opportunistico’ sia in Italia sia in Spagna”. SportFace.

Il club friulano è impegnata nei playoff diC , dove nei quarti di finale giocherà contro il ... I ricavi sono 4,2 milioni di contributi in conto esercizio, 2,45 datelevisivi, 2,33 dagli ...Sullo sfondo c'è sempre la questione deitv dellaA 2024 - 29 , che dovrebbero essere assegnati entro fine stagione. Probabili formazioni Fiorentina - Inter Fiorentina (4 - 2 - 3 - 1) : ...... ambiente e. Iscriviti subito L'alluvione in Emilia Romagna: tutti gli aggiornamenti ChatGPT e non solo: tutto quello che devi sapere sull'intelligenza artificiale generativa Silo è una...

Diritti tv Serie A: dal 2024/25 fino a 79 partite in chiaro a stagione Calcio e Finanza

In rialzo anche il risultato operativo, spinto anche dall'incremento della quota detenuta in Mediaset Espana - Il Cfo Giordani: "Faremo offerta per diritti Serie A" Titoli A e B in rosso a Piazza Affa ...In rialzo anche il risultato operativo, spinto anche dall'incremento della quota detenuta in Mediaset Espana - Il Cfo Giordani: "Faremo offerta per diritti Serie A" Titoli A e B in rosso a Piazza Affa ...