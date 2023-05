DIRETTA | Fiorentina - Inter | le ultime di formazione | Marotta in assemblea di Lega

ORE 9.00 - Stavolta l'Inter nella finale dell'Olimpico incrocerà la, protagonista anche in Conference League dove il prossimo 7 giugno sfiderà il West Ham a Praga. I nerazzurri invece ...ROMA - Il miglior undici per provare a sollevare la Coppa Italia .e Inter si affronteranno questa sera all'Olimpico di Roma per l'ultimo atto della competizione. In casaItaliano schiera Terracciano in porta. Linea difensiva a quattro composta da Dodo , Milenkovic , Quarta e Biraghi . In mediana a comandare il gioco Amrabat con Castrovilli al suo fianco. ...Segui- Inter inProbabili formazioni- Inter(4 - 3 - 3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Cabral, ...

Diretta Fiorentina-Inter ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Tuttosport

Fiorentina-Inter, la finale di Coppa Italia in programma questa sera all'Olimpico di Roma con diretta televisiva alle 21 su Canale 5, è anche una sfida nella sfida fra le tifose più sexy d'Italia. Sia ...Fiorentina e Inter si contenderanno stasera dalle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma, la Coppa Italia 2022-23. L’ultimo atto sarà trasmesso in diretta tv su Canale 5. Le avversarie sono tra le ...