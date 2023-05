Dimarco | «Sempre bello vincere un trofeo con questi tifosi!»

(Di mercoledì 24 maggio 2023)ha fatto in modo che l’Inter conquistasse la Coppa Italia stasera contro la Fiorentina. Nell’intervista con Inter TV ha dato il suo pensiero sul trionfo dell’Olimpico. ALTRA VITTORIA! – Federicocelebra Fiorentina-Inter: «conquistare undavanti atifosi. Sono felicissimo, abbiamo ottenuto un grande risultato. Era quello che volevamo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Qual è il primo pensiero "Che siamo contenti di festeggiare con questi tifosi. È sempre bello vincere con questa maglia" dice Federico Dimarco a Inter TV immediatamente ...Oggi siamo felici, adesso con calma penseremo partita per partita per prepararci al meglio. FELICITÀ – Dimarco così: «Sapevamo di incontrare un avversario di valore, significa tantissimo perché non è ...