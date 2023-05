(Di mercoledì 24 maggio 2023) ... segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+oggi a 4,99/mese Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 24 maggio - ...

i cori li sa tutti... Leggi anche Caso, la Procura di Milano aprirà un fascicolo per minacce aggravate Caso, dalla curva del Milan apprezzamento per le scuse: 'Abbassiamo i ...... alla cancellata dell'abitazione di Federico, difensore dell'Inter che, dopo la vittoria ... Il coro incriminato è quello chele parole di uno slogan cantato dalla Sud milanista i ...... ma il Milan perde palla 46': Dzeko mette palla in area per Lautaro che vede, ma la palla è ... Sostituzione Inter; Esce Mkhitaryan ed entra Brozovic 42': Rientra in campo l'armeno eil ...

Dimarco riprende il microfono... ma stavolta solo cori pro Inter La Gazzetta dello Sport

Ancora Federico Dimarco con il microfono in mano dopo un finale di partita trionfale. Ancora la sua voce durante una festa. Contro il Milan un suo coro anti-rossoneri aveva creato un caso e, prima ...