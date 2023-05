DIARIO ROLAND GARROS – Day 3 | il racconto della giornata

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Colazione, videochiamata con Theo e si parte in metro verso il. Ho appuntamento alle 9.50, dentro al ‘site’, con Stefano Cobolli: molto gentilmente mi fornirà un pass per la zona giocatori sotto al Suzanne Lenglen. Ho calcolato tutto, ma all’uscita di Porte d’Auteuil non avevo previsto il controllo dei biglietti. Tutti, uno a uno, a far verificare il proprio ticketmetropolitana. È previsto ‘sold out’ per questa terzadi qualificazioni; potete immaginare il numero di persone in fila… Riesco comunque ad arrivare alle 9.55. Prendo un caffè con Stefano in Players Lounge e, insieme, ci dirigiamo sul campo 5 dove è appena iniziato il match di Matteo Gigante contro Facundo Bagnis, argentino molto esperto che in carriera è stato anche n.55 ATP. ‘Giga’ inizia in maniera letteralmente ...