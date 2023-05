Dialisi Campania Ciampi M5S | Giunta cambia regole e favorisce sanità privata

(Di mercoledì 24 maggio 2023). L’interrogazione del Consigliere regionale: “Le nuove norme incideranno negativamente sulla qualità delle prestazioni”. Dopo le modifiche dei minimi organizzativi delle strutture che erogano il servizio introdotte dallaregionale il numero di infermieri da tre ogni nove paziente passa a uno ogni cinque pazienti. Di Queste ed altre modifiche ha parlato il Consigliere Regionale per il Movimento 5 Stelle in, Vincenzo. Lo ha fatto attraverso una comunicazione inviata in redazione, annunciando di aver presentato una interrogazione. “Laregionale ha modificato al ribasso i requisiti minimi organizzativi delle strutture che erogano prestazioni di, per cui il ...

Lo denuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi. 'La funzione del Direttore responsabile, che in precedenza non poteva essere svolta contemporaneamente in più centri e ...Così Ferdinando Carlo Sasso, professore ordinario di medicina interna presso Università... che può avere già una insufficienza renale o addirittura essere in, visto che il rene è uno ...Così Ferdinando Carlo Sasso, professore ordinario di medicina interna presso Università... che può avere già una insufficienza renale o addirittura essere in, visto che il rene è uno ...

L’interrogazione del consigliere regionale: “Le nuove norme incideranno negativamente sulla qualità delle prestazioni” ...«Non c'è niente da fare. Nella sanità in Campania continuiamo ad essere gli ultimi, in tutto. Per le liste di attesa secolari, per le spese spaventose per la cura in ...