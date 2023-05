Di' che sei stata violentata da Balotelli Il ricatto a Super Mario

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Un avvocato 63enne è stato condannato a due anni e tre mesi di reclusione per tentata estorsione ai danni di. Avrebbe indotto una ragazza a denunciare l'ex-attaccante di Inter e Milan per uno stupro mai avvenuto, chiedendogli 100mila euro per ritirare la denuncia