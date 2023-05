Decreto Ponte | stasera la votazione al Senato Il ministro Salvini attacca l' opposizione

L'ha detto il ministro delle Infrastrutture e senatore della Lega, Matteo Salvini intervenendo in Aula sulsulsullo Stretto. SenatoDurante la discussione in Senato sulla conversione del dl, il ministro delle Infrastrutture e ...ci voleva convincere che non avremmo dovuto e potuto procedere all' approvazione del...Se dubbi di costituzionalita' rivolgersi al Colle . I cantieri per la realizzazione delsullo Stretto di Messina "apriranno nel 2024, l'anno prossimo". Lo conferma il vicepremier e ...sul. ...

Il Decreto ponte passa al Senato, domani il voto. Un commissario per Tremestieri Messina

L'ha detto il ministro delle Infrastrutture e senatore della Lega, Matteo Salvini intervenendo in Aula sul decreto sul ponte sullo Stretto. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...“L’Italia è la patria del Rinascimento. Se Michelangelo, Raffaello, Leonardo da Vinci non avessero osato e se fossero passati da una ...