(Di mercoledì 24 maggio 2023) Missione compiuta. Ilconquista contro il Manchester City quel punto che gli basta per guadagnarsi la certezza di giocare la prossima stagione in, e di chiudere al sesto posto ...

Perché se De Zerbi è per Guardiola "il manager più influente degli ultimi 20 anni", Pep è per Roberto un maestro e "il migliore degli ultimi trenta" e ci tenevano a dimostrarlo. Il Brighton ha ...

De Zerbi pareggia con Guardiola, storica Europa League per il Brighton La Gazzetta dello Sport

Perché se De Zerbi è per Guardiola "il manager più influente degli ultimi 20 anni", Pep è per Roberto un maestro e "il migliore degli ultimi trenta" e ci tenevano a dimostrarlo. Il Brighton ha ...Il Brighton fa 1-1 contro i Citizens nel recupero del 32° turno di Premier. Nel finale cambio forzato del difensore inglese per un infortunio da valutare in vista della finale contro l'Inter ...