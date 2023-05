De Laurentiis | «Stanno svendendo il calcio»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Le parole di Aurelio Deall’uscita dall’Assemblea della Lega Serie A: «Stiamoilperché non lo sappiamo amministrare» Aurelio De, presidente del Napoli, ha lasciato in anticipo l’Assemblea della Lega Serie A. Di seguito le sue parole ai giornalisti fuori dal Salone d’Onore del Coni «il. I fondi fanno il loro mestiere, siamo noi che stiamoilperché non lo sappiamo amministrare. Su advisor e fondi è stata presa una decisione? Chiedetelo a chi è rimasto in assemblea».