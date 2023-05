De Laurentiis | Spalletti e quel gelo calato sulla festa

... trombe e tamburi, facce e facciate dipinte d'azzurro e sconfitte e vittorie che hanno la stessa faccia, Aurelio Dee Luciano, tra silenzi e gelo, giocano a ping - pong con la ...... gli è vietato cancellare la Storia o semmai macchiarla, ma in se stesso Aurelio Denon ... bisogna semplicemente aspettare il 4 giugno per stringers i la mano con Lucianoe ...e l'addio al Napoli: c'è l'altro Lucho per De. La prima pagina di Tuttosport: "Perché paghiamo noi", scoppia la rabbia alla Juventus dei giocatori e dei tifosi per la sentenza. ...

Juve, ecco Spalletti. Continuano le voci che darebbero, il condizionale è più che mai d'obbligo, il tecnico di Certaldo sulla panchina-Juve.Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con il futuro della panchina azzurra: "Adelante Lucho. Caccia all'erede di Spalletti De Laurentiis: accelera. Napoli, ...