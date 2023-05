De Laurentiis riflette | ha un’articolata lista di pretendenti per il post Spalletti Gazzetta

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ladeialla panchina del Napoli per ilè lunga e articolata, scrive ladello Sport. Il presidente Desi sta prendendo tutto il tempo necessario per scegliere il prossimo allenatore. Quando avrà fatto tutti i suoi calcoli e ragionamenti punterà dritto sul successore prescelto. La rosea scrive che l’elenco al vaglio del presidente è corposo. Tra i nomi ci sono quelli che portano alla suggestione internazionale, come Luis Enrique, Julian Nagelsmann e Rafa Benitez, ma anche i nomi che restano nella dimensione italiana. Tra questi, c’è il vecchio pallino rappresentato da Antonio Conte ma anche i nomi di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, e quello di Thiago Motta, del Bologna. Denon ha ancora preso ...

IL CASTING - E allora dopo aver concluso con la vittoria di Giuntoli il casting per il ds, tant'è vero che l'alternativa in caso di ultimi scherzetti targati Dealla Juve si resterebbe ...Spalletti, pensa, s'interroga dentro se stesso e analizza i suoi dubbi: giorni in cui si dovrà capire ...ermetico e non ha voluto dire nulla nei giorni successivi all'incontro con De...Spalletti, ma non vuole dimettersi, Desta spingendo: tutte le ipotesi ancora possibili. Per il tecnico spunta anche l'ipotesi rossoneraIl futuro resta lì. Come un punto interrogativo. ...

De Laurentiis riflette. Solo un allenatore farebbe dimenticare Spalletti AreaNapoli.it

"Vento del Nord", direbbe Saviano. E forse anche un po' del Sud, che non riflette e si lascia trasportare degli eventi. Quel che è certo, è che in un'Italiadel calcio che deve fare i conti con l'immag ...In passato De Laurentiis sostituì l'amatissimo Sarri con il celebre Ancelotti. Il presidente potrebbe pensare a un grande colpo di teatro. Luciano Spalletti è ormai un idolo assoluto dei tifosi del Na ...