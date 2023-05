De Laurentiis esce prima dall'Assemblea e tuona | 'Stanno svendendo il calcio' VIDEO

E per De"È una mancanza di rispetto verso gente che lavora, tra giocatori e allenatori. ... Se la Juventus finirà questa stagione con le ossa rotte, la giustizia sportiva non netanto ...... il direttore sportivo degli azzurri che ha anche lui un contratto in scadenza nel 2024, ritiene concluso il suo ciclo nella società di Aurelio De. E così, mentreanche il nome di ...E abbiamo convenuto con Dedi aspettare a dirlo'. CACCIA AL SUCCESSORE - Parole d'addio per Spalletti checome colui che ha scritto la storia ai piedi del Vesuvio, riportando lo ...

De Laurentiis esce prima dall'Assemblea e tuona: 'Stanno ... Calciomercato.com

C'è soltanto da dirlo. E abbiamo convenuto con De Laurentiis di aspettare a dirlo". CACCIA AL SUCCESSORE - Parole d'addio per Spalletti che esce come colui che ha scritto la storia ai piedi del ...L'allenatore azzurro ribadisce che «è tutto chiaro e definito», il telefono di De Laurentiis scotta: i nomi dei possibili sostituti di Spalletti a Napoli ...