De Laurentiis abbandona l’assemblea della Lega Serie A | «Stanno svendendo il calcio»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 maggio 2023) DeA. La Gazzetta dello sport riporta alcune sue dichiarazioni. Come sta andando? “il. I fondi fanno il loro mestiere, siamo noi che stiamoilperché non lo sappiamo amministrare”. Su advisor e fondi è stata presa una decisione? “Chiedetelo a chi è rimasto in assemblea”. Così il presidente del Napoli, Aurelio De, lasciando in anticipodiA in scena al Salone d’Onore del Coni dove tra i temi all’ordine del giorno c’è la “manifestazione di interesse dei private equity”. Le frasi di De Laurentii proprio nel ...