De Laurentiis abbandona l' assemblea della Lega Serie A | Stanno svendendo il calcio

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La Gazzetta dello sport riporta alcune sue dichiarazioni. Come sta andando l'? "il. I fondi fanno il loro mestiere, siamo noi che stiamoilperché ...

Aurelio Deè visibilmente amareggiato.in anticipo l'assemblea di Lega in corso a Roma dove all'ordine del giorno ci sono anche le manifestazioni d'interesse dei private equity e altre forme ...... Aurelio DeDel'assemblea della Lega Serie A. La Gazzetta dello sport riporta alcune sue dichiarazioni. Come sta andando l'assemblea "Stanno svendendo il calcio. I ......avrete sempre un futuro grandioso' C'è anche l'emozione fortissima di Edoardo De. 'Una ... E' la notte di Napoli che dopo 33 anni siall'amore immenso per questo meraviglioso ...

De Laurentiis abbandona assemblea Lega A: "Stanno svendendo il calcio" Tuttosport

Aurelio De Laurentiis è visibilmente amareggiato. Abbandona in anticipo l’assemblea di Lega in corso a Roma dove all’ordine del giorno ci sono anche le manifestazioni d’interesse dei private equity e ...Il proprietario della squadra di calcio più importante d’Italia ha chiesto che il campionato abbandoni il suo modello di trasmissione ... minacciano il futuro di questo sport. Aurelio De Laurentiis, ...