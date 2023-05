Dawson’s Creek | Katie Holmes parla del reboot della serie tv

...restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Nell'epoca della passione per i reboot e per i revival da parte dei produttori di cinema e tv molto si è detto anche a proposito di, ...Discussioni su un possibile revival dice ne sono state molte negli anni, a detta della star Katie ...È inoltre tornata a parlare di, deludendo però le aspettative dei fan nostalgici. Per uno degli impegni pomeridiani a Cannes Katie Holmes ha stravolto le classiche regole di dress code.

Dawson's Creek, Katie Holmes a proposito di un revival: "Ne ... ComingSoon.it