Davide Lanzafame a SuperNews | “Allegri un vincente | Vlahovic il futuro della Juve Conte | Rossi e Guidolin i miei punti di riferimento”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Sei cresciuto calcisticamente nellantus, club con cui hai giocato sia in Serie B sia in Serie A. Che idea ti sei fatto sulla penalizzazione inflitta alla squadra bianconera? Le vicende giudiziarie, a tuo parere, hanno influito anche sulle prestazioni del club?“Sono tematiche extra calcistiche e diventa complicato esprimere un parere a proposito. Se fossi un calciatore o un allenatore di una squadra che gioca in queste condizioni non sarei felice del fatto che ancora non si sia presa una posizione netta e definitiva sulla vicenda. I continui cambi di classifica sono sicuramente problematici sia per lantus, sia per le altre squadre del campionato. La squadra ha raggiunto i risultati sul campo, sarebbe stato più giusto se avesse pagato soltanto la società per gli errori commessi. Sulla sconfitta di Empoli è innegabile che il club abbia patito ...

era considerato un talento dalla Juventus quando è arrivato nella casa bianconera nel 2010 - 2011, disputando l'Europa League. A Itasportpress.it , le parole del calciatore. Questa ...Riguardo all'attualità in chiave Catania , ivi compresi i relativi obiettivi futuri in ottica Serie C,, ex calciatore degli etnei ha parlato ai microfoni di Itasportpress.it Il suo giudizio sulla stagione del Catania window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.Manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare a breve ma ormai è fatta:allenerà il Borgaro nella stagione 2023 - 2024. Difficile d'altronde tenere segreta per troppo tempo la novità nelle stanze del quartier generale del club al Walter Righi di via Santa ...

L’ex rosanero Davide Lanzafame, ha parlato ai microfoni di “ParmaLive” in occasione dei playoff rilasciando le seguenti parole: «Il Bari ha le potenzialità per giocarsi la promozione. Salterà il primo ...Lanzafame: "Bari e Cagliari superiori. Auguro al Parma la A" -Davide Lanzafame, ex giocatore del Palermo, ha rilasciato delle dichiarazioni ...