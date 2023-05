Daniel Day-Lewis di nuovo in pubblico | ma perché è vestito come Timothée Chalamet?

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il tre volte Premio Oscar si è ritirato ufficialmente da Hollywood e raramente capita di scorgerlo in, ma il suolook ha colpito tutti. Chiunque sa cheDay-è una persona molto riservata e non capita spesso di incontrarlo in. Qualche giorno fa, invece, l'attore è stato immortalato mentre passeggiava a New York con un look che potremmo definire alla. Il tre volte Premio Oscar indossava una tuta da ginnastica a righe blu e marrone, occhiali scuri e scarpe da ginnastica nere Hoka, con un cappello trucker del marchio giapponese di moto Yoshimura sui capelli grigi lunghi fino al mento. (Day-è un grande appassionato di moto, non diversamente dal suo coetaneo hollywoodiano Keanu Reeves). Il giorno ...

Chiunque sa che- Lewis è una persona molto riservata e non capita spesso di incontrarlo in pubblico. Qualche giorno fa, invece, l'attore è stato immortalato mentre passeggiava a New York con un look che ...E, anche della crisi di coppia seguita all'incidente in cui ilha perso la vista . Justine ...triangolari di Diego Barbera Le storie da non perdere di Wired " Il 30 maggio il Wired digital...Sandra viene incriminata, eè costretto ad assistere al processo. Fallen Leaves racconta la ... Nel D -, un errore scuote tutte le sue certezze e tutte le sue fondamenta crollano. Questa la ...

Daniel Day-Lewis di nuovo in pubblico: ma perché è vestito come ... Movieplayer

Il tre volte Premio Oscar si è ritirato ufficialmente da Hollywood e raramente capita di scorgerlo in pubblico, ma il suo nuovo look ha colpito tutti.È un animaletto piccolissimo ma ha sulle sue spalle la responsabilità della vita sulla Terra. Infatti, secondo uno studio dell’Assessment Report on Pollinators, Pollination ...