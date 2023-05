Daino | De Laurentiis è il più grande presidente manager che abbiamo in Italia Su Spalletti e Giuntoli' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 24 maggio 2023) A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Danieledirigente. Il doppio doppio ex di Bologna e Napoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il Napoli lo seguo sempre con affetto e attenzione. Quest’anno ha vinto uno scudetto meritandolo e azzeccando tutto. Lagaranzia del Napoli è Dee non mi fa paura se vanno via. -afferma- Deè il piùchein. Ci sta salutareperché migliorare ciò che ha fatto quest’anno è difficile. Osimhen è insostituibile per le prestazioni che offre, è più funzionale anche di Haaland perché ...