Da dove arriva la notizia falsa della “nube tossica” sui cieli europei

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 24 maggio 2023) di Raffaele Riccardo Buccolo La mattina del 19 maggio 2023, in concomitanza con l’inizio dei lavori del G7 a Hiroshima, Nikolai Patrushev, segretario del consiglio di sicurezzaRussia ed ex direttore dell’FSB dal 1999 al 2008, ha fatto scattare un allarme riguardo ad un pericolo di contaminazione radioattiva per l’intera Europa. L’evento è stato ripreso fin da subito da decine di media in tutto il mondo. A riportare per prime le parole del segretario Patrushev sono due dei principali media russi più conosciuti all’estero, Tass e Sputnik, che durante la mattina del 19 maggio hanno scritto: «Unaradioattiva formatasi dopo la distruzione delle munizioni britanniche con uranio impoverito in Ucraina si dirige verso l’Europa, ha detto il segretario del Consiglio di sicurezzaFederazione Russa Nikolai Patrushev in ...