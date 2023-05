Curva Nord contro l’Inter per i biglietti di Istanbul | possibile sciopero del tifo in Coppa Italia

(Di mercoledì 24 maggio 2023) E’ stra laMilano, il gruppo ultras del, e il club nerazzurro. Alla base delle frizioni, il trattamento denunciato dallaseria organizzata in chiaveper la finale di Champions di, che potrebbe anche avere ripercussioni sull’altra finale, quella di stasera inla Fiorentina, nella quale potrebbe addirittura essere attuato unodelqualora non si trovasse un accordo per il 10 giugno. A raccontare la vicenda è la stessaMilano in un comunicato apparso sulla pagina Facebook L’Urlo della: “Dopo una totale rifondazione a seguito dei drammatici ...

Lainterista auspica una soluzione che, se non dovesse essere trovata, potrebbe portare il tifo organizzato interista a una decisa presa di posizione già in occasione della finale di Coppa ...La Salernitana nel frattempo ha chiesto alle forze dell'ordine di poter mettere in vendita per i tifosi locali anche uno spicchio diinferiore, quello confinante con il settore Distinti e ...Fra loro c'è anche il tifoso segnalato da Vinicius nelladomenica, a partita ferma al minuto 71. Gli inquirenti lavorano con i video della tv per identificare altri tifodi. Dopo l'...

Inter, la Curva Nord sbotta contro il club: 'Subito una soluzione per Istanbul, altrimenti in finale di Coppa Italia...' Calciomercato.com

Oggi all’Olimpico si svolgerà la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Roma Mobilità ha comunicato il piano viabilità definito per agevolare l’evento, le modalità per raggiungerlo con il tras ...ATALANTA-HELLAS VERONA è l’anticipo del sabato alle 18, che si gioca in un clima surreale; sono presenti infatti, ed anche in buon numero, solo gli Ultras veronesi, mentre quelli bergamaschi devono ...