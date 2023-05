Crotone | a scuola in sicurezza per non morire Il sindacato incontra gli alunni Presenti giocatori pitagorici

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Lasempre al primo posto in ogni attività che coinvolge il mondo del lavoro, le strutture scolastiche e anche gli impianti sportivi dove sonomigliaia di persone per assistere agli eventi. Strutture insicure che nel tempo hanno provocato migliaia di morti e non ci sono notizie dell’arresto di tale dramma. Stamattina presso l’Istituto Sandro Pertini l’organizzazione sindacale UIL (presente il segretario nazionaleGiuseppe D’Aprile) hato gli studenti. All’evento alcunidelquali il capitano difensore Golemic, il centrocampista Tribuzzi e il difensore Cuomo. Per quest’ultimo essere presente al Pertini ha rappresentato anche il ricordo di quando da studente l’ha frequentato fino al diploma. Oltre a parlare di, ...