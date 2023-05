Crollo Ponte Morandi | l’ex ad Mion | “Tutti sapevano già dal 2010” | parte il caos

(Di mercoledì 24 maggio 2023) A quasi cinque anni daldel, che il 14 agosto 2018 provocò 43 morti, più di 600 famiglie sfollate, decine di aziende costrette a chiudere o a trasferirsi e una ferita che sanguina ancora, al Tribunale di Genova entra nel vivo il processo ai 59 imputati, tra ex-manager di Autostrade (su-ad Giovanni Castellucci), ex-dirigenti e funzionari del Ministero delle Infrastrutture. Le udienze sono programmate fino al 19 luglio, ma in questi giorni non sono mancati i colpi di scena. L’altro ieri, Gianni-ad di Edizione, la holding della famiglia Benetton che controllava Aspi, ha dichiarato in aula che «erano a conoscenza dello stato delma nessuno fece nulla». Il riferimento è a una ...

Gianni Mion, per trent'anni 'cervello' finanziario della famiglia Benetton, ha detto durante il processo per il ponte Morandi che sapeva del rischio crollo del ponte dal 2010. Ma anche che non ha detto nulla. "Ed è il mio più grande rammarico", ha sostenuto riferendosi alle 43 vittime del 14 agosto 2018.

