Cristiana Calone | “Dei soldi di mio padre Massimo Ranieri non me ne frega nulla”

La figlia del cantante, riconosciuta solo molti anni dopo, ha scritto un libro nel quale racconta la sua storia e anche di quando sua padre la diffidò dall'usare il suo nome ..., figlia di Massimo Ranieri, ha parlato per la prima volta del suo rapporto con il padre, conosciuto solo in età adulta.è stata riconosciuta da Massimo Ranieri come ...Si è aperta con un' intervista dila puntata di Oggi è un altro giorno che Serena Bortone ha condotto su Rai1 nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 maggio 2023. Sulla sua ospite la conduttrice ha precisato nell'...

Cristiana Calone, figlia di Massimo Ranieri: "Dei soldi non mi importa. Quando è morta mia mamma ero da sola" Today.it

Dal padre ha preso la passione per la musica, ma non solo. E anche se è cresciuta senza di lui, con il tempo è riuscita a comprenderlo e perdonarlo. Stiamo parlando di Cristiana Calone, la figlia che ...Non tutti sanno che Massimo Ranieri, in arte Giovanni Calone, ha una figlia. Cristiana è nata nel 1970 quando l’artista aveva 19 anni e aveva una relazione con Franca Sebastiani, morta nel 2015 per un ...