Criscito si ritira | “Libero di mangiare quello che voglio Ho chiesto a mia moglie

Non solo Mimmo. La stagione sportiva che sta per volgere al termine sarà l'ultima anche di Blerim Dzemaili. L'attuale centrocampista dello Zurigo viene celebrato dal club della Svizzera tedesca con queste ...Sidal calcio giocato Mimmo, bandiera del Genoa ed ex anche di Juventus e ...Nell'ultima partita di B, a Marassi contro il Bari,è entrato in campo sul 3 - 3 a due minuti dalla fine e al 94' ha addirittura regalato il gol vittoria ai suoi , andando a trasformare un ...

Genoa, Criscito si ritira e legge una lettera: "Il calcio è vita" Sky Sport

Lo Zurigo ha annunciato il ritiro di Blerim Dzemaili, splendido centrocampista svizzero che ha militato un anno anche nel Genoa ...Come un fulmine a ciel sereno è arrivato l'annuncio che tanti tifosi non avrebbero mai voluto leggere. Dopo la lunga carriera una delle leggende del club ha deciso di ritirarsi.