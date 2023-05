Cresce l' utilizzo delle aste online B2B per le auto usate

Il mercato delle auto usate si conferma la prima scelta degli italiani, con i dealer e i rivenditori che hanno un ruolo sempre più centrale gestendo ben il 54% delle vendite totali. Operatori che per ...Da questo punto di vistaanche il passo, con 40 mm in aggiunta che regalano 1,6 cm di spazio ... Il comfort di bordo, infine, è impreziosito dall'di materiali di alta qualità e con ......2% le emissioni di gas serra per unità di Pil Meglio di noi solo gli svedesi nell'delle ... L'efficienza energetica ed economica dunque aumentano, si riducono le emissioni ela ...

Auto usate, cresce l'utilizzo delle aste online B2B Economy Magazine

È quanto emerge dal rapporto 2023 di Ispra. Inoltre dal 2005 al 2021, l’Italia ha ridotto del 27,2% le emissioni di gas serra per unità di Pil ...L’Italia in guerra. Ad Est. Misurabile in termini economici e d’investimento in mezzi e uomini. A darne conto, in un documento report per Mil€x (Osservatorio sulle spese militari italiane) è Enrico Pi ...