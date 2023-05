Covid | torna l’incubo | vogliono ributtarci nel terrore

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “La Cina prevede nuova ondatacon 65 milioni di casi a settimana”, questo il titolo di un articolo pubblicato dal Corriere della Sera il 23 maggio, non del 2020, bensì dell’anno in corso. Identica solfa la leggiamo sull’Ansa, la principale agenzia d’informazione del Paese: “La Cina prevede da giugno 65 casi a settimana”. In sostanza, tranne pochi organi di stampa, la notizia si ripete in fotocopia un po’ ovunque. Allo stesso modo, ed è questo l’aspetto a mio avviso più riprovevole – soprattutto dopo quasi tre anni e mezzo di esperienza che, evidentemente, a gran parte della nostra informazione non sembra servita a nulla -, si continua a parlare di “casi” sottintendendo, così come avvenuto quando ci hanno imposto di tutto su questa base, che essi rappresentano l’anticamera della terapia intensiva e addirittura dell’obitorio. Inoltre, la stessa Organizzazione ...