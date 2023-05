Covid | Ryanair | bene Corte Ue su discriminazione in aiuti Italia a compagnie

... Air India ePiloti e assistenti di volo cercasi, in tutto il mondo. Le compagnie aeree in questo periodo sono sotto pressione: se negli anni della pandemia dihanno visto diminuire ...... legati alla pandemia del. Secondo la Corte, che si è pronunciata su un ricorso di, l'esecutivo europeo non ha motivato la conclusione con cui ha ritenuto la misura non contraria alle ......della Commissione europea sugli aiuti di Stato riconosciuti alle compagnie aeree n el contesto della pandemia di- 19. I giudici europei hanno infatti accolto il ricorso presentato da, ...

Ryanair fa annullare gli aiuti Covid-19 a tre compagnie aeree Avvenire

Soddisfazione per la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sugli aiuti di Stato ai vettori nazionali. L’ha espressa Ryanair ...Bruxelles – La Commissione europea non ha motivato la propria conclusione secondo cui gli aiuti di stato italiani alle compagnie aeree nazionali concessi durante la pandemia non erano contrari a dispo ...