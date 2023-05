Nemmeno gli amori giovanili che Anderson aveva raccontatobene in Moonrise Kingdom , qui hanno carne e sangue, il calore di qualcosa di, e non solo disegnato. Per non parlare delle crisi ......mai chiesti come possono stare le persone con disabilità in una situazione di emergenza Io non... Stefano e la sclerosi multipla: il contagio - Io, Stefano e la sclerosi multipla: era...... risposte a un presente che oggi possiamo definire senza dubbio più presente che mai; è nato... Marco Vidino , invece, ha eseguito dal, tra brani inediti e di repertorio, le musiche dello ...

“Così vivo in 9 metri quadrati a 650 euro al mese” La Stampa