Ma non è. C'è ancora la guerra in Ucraina, però sembra quasi che le immagini che l'... LA MANO Le immagini non si traducono più inviolente. Ma basta una partita di tennis, e una tennista ...... le forze dell'ordine e i giornalisti che hanno perso la vita per mano della mafia,come verso ... ha ripercorso i ricordi personali legati al giorno della strage e alledi un paese che si ...... a meno che le frasi sulla rabbia non ci aiutino a razionalizzare lenegative. In questo ... Nulla può accadere all'uomo che non attenga alla sua condizione di uomo,come nulla può capitare ...

Così le emozioni ci spingono ad agire subito: nelle emergenze l'empatia viaggia più veloce del pensiero ilmessaggero.it