Così il Google Feed risponde alle nostre scelte e ricerche

(Di mercoledì 24 maggio 2023) AGI - I maggiori fattori di coinvolgimento con le notizie inaffidabili fornite dalsembrano dipendere principalmente dselezioni precedenti piuttosto che dall'attenzione dell'algoritmo o dall'ideologia politica dell'utente. Lo rivela uno studio, pubblicato sulla rivista Nature, condotto dagli scienziati della Rutgers School of Communication and Information, dell'Università di Stanford e della Northeastern University. Nonostante il ruolo cruciale che gli algoritmi svolgono nella selezione di notizie proposte all'utente, pochesi sono concentrate sull'analisi dei metodi di assortimento del . Il team, guidato da Katherine Ognyanova, ha confrontato l'esposizione, ovvero l'insieme di link presenti nei risultati di ricerca, i follow, collegatipagine che le persone scelgono di visitare, e il ...

... ma potrebbe esserci persino qualcuno in più " prosegue Riccardi "abbiamo contattato Smat, ... Tatiana Micaela Truffa Ricevi le nostre ultime notizie daNews SEGUICI Ti potrebbero ...... Bra, Venaria Reale che hanno risposto in partenariato al relativo avviso pubblico, dando... Massimo De Marzi Ricevi le nostre ultime notizie daNews SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:... all'angolo tra via Volturno e via Bicocca, la casa dell'obelisco,come numerosi altri edifici ... Federica De Castro Ricevi le nostre ultime notizie daNews SEGUICI Ti potrebbero interessare ...