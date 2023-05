Cos’è il Cialis e perché si usa anche per dimagrire

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ilè un medicinale che si utilizza nel trattamento per la disfunzione erettile negli uomini adulti, ma viene usato, dai giovani con l’idea che possa migliorare le prestazioni sessuali. Leggenda metropolitana vuole che il farmaco possa essere utilizzatoperè un termogenico Proprio in merito a questo ultimo particolare si è aperto Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi e personaggio pronto molto spesso a monopolizzare l’attenzione dei media. Ospite del podcast Gurulandia l’uomo ha raccontato il segreto del suo stato di forma: “Prendo 100 pillole al giorno, quello è vero. Faccio tre massaggi a settimana, faccio le lampade. Il? Me l’ha dato l’urologo. È il miglior termogenico che c’è, ti fae bruciare i grassi. Oggi mi sono mangiato un panino ...