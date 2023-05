Cosa accadrà a Netflix? Preta presenta il rapporto ITMedia Consulting

Leggi su formiche

(Di mercoledì 24 maggio 2023) In un mercato del video streaming che continuerà a crescere nei prossimi anni, la pubblicità Avod, cioè l’offerta di contenuti streaming su richiesta supportata dalla pubblicità, sarà la componente che guiderà il mercato europeo nei prossimi anni. È quanto emerge dall’ultimo, Video on Demand in Europe 2023-2026, che per la prima volta analizza tutte le componenti di questo mercato, sia quelle a pagamento che quelle finanziate dalla pubblicità. Questo perché i modelli di video on demand che abbiamo conosciuto finora si stanno saturando e questo porta gli operatori del settore a cercare nuove strade: oggi l’obiettivo è la fidelizzazione e il recupero degli abbonati piuttosto che la loro espansione. L’utilizzo della pubblicità è un modo per far avanzare il mercato, ma l’offerta si svilupperà in forme nuove e ...