Corriere dello Sport – tre club inglesi interessati al serbo”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 24 maggio 2023) 2023-05-24 11:20:19 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: Continua a tenere banco il futuro di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato dal Mirror, l’attaccante bianconero sarebbe propenso a un trasferimento in Premier League, con Arsenal, Manchester United e Chelsea tra le maggiori pretendenti per acquisirne il cartellino. Tresu Vlahovic Ovviamente bisognerà superare le resistenze della Juventus che recentemente, attraverso le parole di Calvo, ha ribadito che Vlahovic è fuori dal mercato. Servirà per “tenere a bada” i? L’Arsenal cerca da tempo Vlahovic, soprattutto per fornire una spalla di livello a Gabriel Jesus. Stesso discorso per il Manchester United che vuole una nuova punta che possa ...