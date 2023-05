Corno d’Africa | Tajani | ‘affrontare i problemi ‘dal punto di vista africano”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos) – ‘Dobbiamo lavorare immediatamente, tutti insieme, Italia e Europa: l’Africa e ilsono una priorità dell’Italia. Dobbiamo fare di più, insieme, per affrontare i bisogni dell’Africa attraverso soluzioni africane. L’obiettivo di questa conferenza, che il governo italiano ha voluto fortemente, è di dare visibilità alla situazione critica di milioni di persone nella regione e di mobilitare il sostegno dei donatori”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio, intervenendo alla Conferenza umanitaria delle Nazioni Unite sul, in video collegamento dall’Unità di Crisi della Farnesina. ‘L’Africa è prioritaria nella nostra politica estera ‘ ha aggiunto ...

'La crisi nelè stata devastante per i bambini ', ha dichiarato Mohamed Fall , direttore regionale dell'Unicef per l'orientale e meridionale. 'Negli ultimi tre anni, le comunità ...I bambini delstanno vivendo una crisi di larga scala senza precedenti, dovuta a fame, sfollamento, scarsità'acqua e insicurezza. Più di 7 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni sono malnutriti ...... a causa di calamità naturali (vedi il terremoto tra Turchia e Siria) o per l'aggravarsi della crisi climatica (il). Basta anche una piccola donazione per fare la differenza, come si ...