Coppa Italia | su Canale 5 Fiorentina-Inter vale il titolo | Gaia canta l’Inno – Tutti gli ascolti delle finali

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 24 maggio 2023)(foto US Mediaset) Dopo lo scudetto (al Napoli), la stagione di calcio 2022/2023 assegna un altro: la. Occhi rivolti questa sera allo stadio Olimpico di Roma, dovesi sfidano per la vittoria. La finale, così come tutte le partite della competizione che l’hanno preceduta, per il secondo anno consecutivo è garantita in diretta e in esclusiva su5, oltre che in streaming sul sito di Sport Mediaset e su Mediaset Infinity.prima della finale Mediaset, per l’occasione, “scende in campo” con la telecronaca affidata a Massimo Callegari e il commento tecnico a Roberto Cravero. Inviati ...