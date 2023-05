Coppa Italia | su Canale 5 Fiorentina-Inter vale il titolo | Gaia canta l’Inno – Tutti gli ascolti delle finali

(Di mercoledì 24 maggio 2023)(foto US Mediaset) Dopo lo scudetto (al Napoli), la stagione di calcio 2022/2023 assegna un altro: la. Occhi rivolti questa sera allo stadio Olimpico di Roma, dovesi sfidano per la vittoria. La finale, così come tutte le partite della competizione che l’hanno preceduta, per il secondo anno consecutivo è garantita in diretta e in esclusiva su5, oltre che in streaming sul sito di Sport Mediaset e su Mediaset Infinity.prima della finale Mediaset, per l’occasione, “scende in campo” con la telecronaca affidata a Massimo Callegari e il commento tecnico a Roberto Cravero. Inviati ...

Inter,nel segno di Lautaro (Fiorentina ko). Sogno Champions (contro il Manchester City) e tripletino Nel 2010 l'Inter di Mourinho firmò il Triplete: Champions, scudetto e. Nel 2023 ...... nelle parole di Vincenzo Italiano , che perde per la seconda volta una gara da dentro o fuori nel suo biennio in Toscana, dopo quello contro la Juventus nella'21 - '22: ora la ...Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi si gode la terzaconquistata nella sua carriera da allenatore, la seconda sulla panchina nerazzurra. Il club meneghino fa doppietta proprio come in Supercoppa , ma per il mister piacentino il pensiero ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurare una buona serata a tutti i lettori di Oa Sport. 22.58 Partita decisa da gol arrivati nel primo tempo. A ...Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con la Juventus: "Juve, puoi chiudere tutto subito. La sconfitta della Fiorentina garantisce il piazzamento europeo". In taglio alto spazio alla ...