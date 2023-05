Coppa Italia | Marotta | “Bisogna vincere stasera | poi penseremo alla Champions”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “L’Inter deve essere sempre protagonista e questa finale ci inorgoglisce. Vogliamo alzare questa, contro un avversario che sta facendo molto bene. Bisognerà scendere in campo con motivazione e determinazione. Dobbiamo cercare di non pensare. Portiamo a casa questo primo traguardo, cerchiamo di chiudere bene anche il campionato e poi rimane quel sogno che si è trasformato in realtà”. Così Giuseppe, amministratore delegato dell’Inter, parla ai microfoni di Mediaset prima della finale dicontro la Fiorentina. Sulle scelte attuate da Inzaghi: “Darmian è un giocatore che risponde sempre presente: è un grande professionista e un bravo ragazzo. Handanovic è un grande professionista ed è giusto che sia titolare”. ...