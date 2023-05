Coppa Italia | Italiano | Fiorentina alla pari con l' Inter

Un ko che non permette alla Viola di alzare la: scontata al 90' la delusione di Vincenzo Italiano. GOL MANGIATI - 'Siamo partiti molto bene e potevamo pure raddoppiare - l'analisi del ...Commenta per primo Laè dell'Inter e gli applausi sono per la Fiorentina. E' andata così, ha vinto la squadra più esperta, tecnicamente più forte, prossima finalista della Champions, guidata da un allenatore ...Vincenzo Italiano è comunque orgoglioso della sua Fiorentina, dopo lapersa contro l'Inter: "Siamo partiti molto bene, anche dopo il gol del vantaggio abbiamo creato i presupposti per il raddoppio. Poi però abbiamo concesso una ripartenza che potevamo ...

Editoriale di Carlo Pizzigoni La battaglia di Vinicius Jr contro il razzismo, l’appoggio di Ancelotti e del Real. La storia di un predestinato che sa sempre scegliere bene ...Nona Coppa Italia in bacheca, secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa a Riyadh lo scorso gennaio, quarto nelle ultime due stagioni. L'Inter ormai si è abituata ad arricchire la ...