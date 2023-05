Coppa Italia | Inter | Inzaghi ' volevamo riconfermarci'

Al termine della sfida il tecnico nerazzurro ha dichiarato: " Sono contento, abbiamo vinto unache volevamo. Volevamo confermare il trionfo dello scorso anno, abbiamo giocato contro una squadra ...Non solo in campo, la finale difra Fiorentina e Inter ha dato spettacolo anche sugli spalti. Nelle immagini di un tifoso, lo spettacolo organizzato dalle due tifoserie prima del fischio d'Inizio. La partita è stata ...Sono le prime parole pronunciate da Simone Inzaghi a Mediaset subito dopo la finale divinta a Roma al cospetto della Fiorentina (2 - 1 il finale). 'Siamo partiti male sbagliando l'...

La finale di Coppa Italia è stata vinta per 1-2 dall’Inter sulla Fiorentina, grazie alla doppietta di Lautaro Martinez che ha ribaltato il vantaggio iniziale di Nico Gonzalez. La squadra nerazzurra ...In virtù del successo nerazzurro il settimo posto in classifica varrà la qualificazione alla prossima Conference League.