Coppa Italia | Fiorentina - Inter | i gol del primo tempo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ildella finale ditrasi chiude con i nerazzurri in vantaggio 2 - 1. A sbloccare la partita il gol lampo al ...

Commenta per primo Fiorentina - Inter (calcio d'inizio ore 21) è la finale di: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, arbitra Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, su Calciomercato.com gli episodi da moviola . FIORENTINA - INTER h. 21.00 Arbitro : Irrati ...Il primo tempo della finale ditra Fiorentina e Inter si chiude con i nerazzurri in vantaggio 2 - 1. A sbloccare la partita il gol lampo al ...Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato a Sportmediaset prima della finale diAdriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato a Sportmediaset. PAROLE - "Un'annata meravigliosa, che tre italiane facciano finali europee è straordinario. Stasera ci ...

I ragazzi hanno lavorato molto bene quest'anno". Rocco Commisso, patron della Fiorentina, parla così a SportMediaset prima della finale di Coppa Italia di questa sera: "Hanno fatto 60 partite, una ...Il direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre ha comunicato i convocati per la Coppa Europa dei 10.000 metri in programma a Pacé, in Francia, sabato 3 giugno. Tra i 12 selezionati (6 u ...