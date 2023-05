Coppa Italia | DIRETTA LIVE Fiorentina-Inter 1-2 | arrivano i primi cambi

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale ditra. Un appuntamento con la storia per entrambe le società: i viola per tornare ad alzare un trofeo che manca dal 2001, mentre i nerazzurri per confermarsi campioni dopo il successo del 2022 contro la Juventus. Per non perdervi neanche un’azione di quest’attesa sfida, ecco ladell’incontro.: secondo tempo 73? GONZALEZ VICINO AL PAREGGIO! Cabral serve l’esterno argentino sulla destra, il quale entra in area e con il destro cerca il primo palo, trovando la risposta di Handanovic. 70? Altri dueper la: fuori Amrabat e Quarta, dentro Jovic e ...