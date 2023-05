Coppa Italia | Casini annuncia | “10% dell’incasso all’Emilia Romagna”

... amministratore delegato dell'Inter, ha parlato all'uscita dell'assemblea odierna della Lega Serie A della finale diche andrà in scena stasera tra nerazzurri e Fiorentina. PAROLE - "...Fiorentina, Commisso su Italiano Oltre allai viola di Vincenzo Italiano avranno anche l'opportunità di portarsi a casa la , dove il 7 giugno affronteranno il West Ham in finale dopo la ...2 'L'Inter ha l'obbligo da partecipare da protagonista in ogni competizione, teniamo molto allae vogliamo alzare lacontro un avversario di tutto rispetto'. Ha le idee chiare Beppe Marotta, ad dell'Inter, a pochi minuti dal fischio d'inizio della finalissima di...

Coppa Italia, Fiorentina-Inter: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

In campo allo stadio Olimpico di Roma. Italiano sfida Inzaghi. Per tutte e due un antipasto delle finali europee. Il 10% dell'incasso finale andrà all'Emilia-Romagna (ANSA) ...Alle 21:00 di questa sera, 24 maggio, parte la finale di Coppa Italia tra la Fiorentina di Italiano e l'Inter guidata da Inzaghi ...