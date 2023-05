Coppa Italia all' Inter | 2-1 ai viola con doppietta Lautaro

(Di mercoledì 24 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – L'vince la nonadella sua storia. I nerazzurri di Simone Inzaghi – terzo trofeo in carriera per il tecnico piacentino, il secondo consecutivo – si sono imposti 2-1 nella finale dello Stadio Olimpico contro la Fiorentina: decisiva ladiMartinez a ribaltare il gol di Nico Gonzalez. L'allenatoreista ha confermato gli undici ipotizzati alla vigilia, con Handanovic tra i pali al posto di Onana e la coppia Dzeko-in attacco. Le chiavi del centrocampo sono state affidate a Brozovic mentre in panchina si è rivisto Milan Skriniar, nonostante l'addio ormai certo a fine stagione.no si è affidato al 4-2-3-1 con Cabral scortato da Ikone, Castrovilli e Nico Gonzalez, l'uomo più in forma dei ...

