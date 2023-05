Conversano in lutto Vito Germano e Cosimo Lomele morti sul lavoro a Monopoli

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “L’intera cittadinanza diè colpita e sconvolta davanti a questa tragedia”. Questo il commento a caldo di Giuseppe Lovascio, sindaco di(Bari) città di cui erano originari i due operaisul. Il sindaco ha raggiunto il luogo dell’incidente. “Siamo vicini alle famiglie e ho avuto modo già di incontrare qualche familiare. Quello che è accaduto è una fatalità che ci deve sempre far riflettere su quello che è è il tema della sicurezza sul”. Nel giorno dei funerali “sarà proclamato ilcittadino”. L’infortunio mortale sulè avvenuto a, 64 anni, e, 62 anni, residenti nel ...

... 'Siamo tutti sconvolti' 'L'intera cittadinanza diè colpita e sconvolta davanti a ... che non sono stati ancora fissati, 'sarà proclamato ilcittadino'. TI POTREBBE INTERESSAREI Denny Music dopo essere stati protagonisti del "Music Festival" svoltosi la scorsa ... confezionavano droga in casa: tre arresti Cronaca 2 Mag 2023 Strage sulla provinciale 231, oggi...I Denny Music dopo essere stati protagonisti del "Music Festival" svoltosi la scorsa ... confezionavano droga in casa: tre arresti Cronaca 2 Mag 2023 Strage sulla provinciale 231, oggi...

Operai morti: sindaco di Conversano, 'siamo tutti sconvolti' - Puglia Agenzia ANSA

Incidente mortale sul lavoro a Monopoli, in provincia di Bari. Due operai - Vito Germano, 64 anni, e Cosimo Lomele, 62 anni, residenti nel comune di Conversano, sempre nel Barese - hanno perso la vita ..."L'intera cittadinanza di Conversano è colpita e sconvolta davanti a questa tragedia". Lo dichiara Giuseppe Lovascio, sindaco di Conversano, in provincia di Bari, città di cui erano originari i due op ...