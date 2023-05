Controlli della polizia locale a Napoli | multe e denunce

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAgentiMunicipale di(Unità Operativa San Lorenzo) hanno contravvenzionato tre parcheggiatori abusivi di cui due in via Sant’Aniello a Capoed uno in via Annunziata. Nella stessa Via Annunziata i caschi bianchi hanno provveduto a far rimuovere le decine di auto parcheggiate sui marciapiedi. Il parcheggiatore veniva denunciato perché recidivo. Sempre gli uomini dell’Unità Operativa San Lorenzo in via Arenaccia hanno verbalizzato il titolare di una di autofficina poiché esercitava l’attività senza nessuna autorizzazione e gli sequestravano anche 3 veicoli – di sua proprietà – lasciati in sosta nella vicina officina perché privi di copertura assicurativa. Ai titolari di due bar in via Duomo è stato imposto il ripristino dello stato dei luoghi perché occupavano ...