Contro Meloni Repubblica punta sul Mago Otelma | a cosa si aggrappa | che imbarazzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dopo Zagrebelsky, Saviano e Diamanti, eccoti l'.it che, nell'attacco alla, siall'aruspicio di Marco Bellelli alias ilsfruculiante nelle viscere della politica, è soltanto durato il lampo d'un titolo. Putroppo. Fino alle 18 di ieri, il quotidiano strombazzava in homepage le previsioni del Divino sulla fine di Giorgia se «slegata da Salvini, se si rompesse l'alleanza sarebbe un disastro», e con «Forza Italia che imploderà, con tanti pezzettini dappertutto quando Berlusconi». Dopodichè, accorgendosi probabilmente che tali previsioni potevano essere tranquillamente accrocchiate anche un usciere, da un pastore sardo o da un meccanico frigorista; e accortosi che per il Divinoche parla al plurale in fondo «la ...