Concorso Università di Genova | 4 Posti Cat C

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Selezione pubblica, per esami, per la copertura di 4categoria C E’ indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 4 unita’ di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica Cl, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con profilo di geometra – progettazioni, a supporto delle attivita’ dell’area te Bandi diIl bando sara' disponibile presso il servizio personale tecnico-amministrativo - Via Balbi, 5 - 16126ovvero all'indirizzo telematico https://concorsi.unige.it Come Presentare la Domanda La domanda di ammissione alla procedura, dovra' essere redatta su apposito modulo utilizzando una specifica applicazione informatica ...